حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع ( انفوجراف)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، حصاد نشاط الوزارة للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، خلال اسبوع.

وجاء التقرير كالتالي:-

1) في استجابة لطلب الحكومة القبرصية، التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالسيد ماريوس ليستويس المفوض الرئاسي الجديد للشئون الإنسانية والمغتربين، في اليوم الأول لتوليه مهام منصبه عقب تعينه من قبل فخامة الرئيس نيكوس كروستديلوس رئيس جمهورية قبرص، وليمثل هذا اللقاء الأول لسيادته فور مباشرة مهام عمله الرسمية. وأشارت الوزيرة إلى أن علاقة الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، داعية الوزير القبرصي إلى زيارة مصر في ضوء مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية إحياء الجذور وحرص مصر على تكثيف الجهود لتحقيق التقارب بين الشعوب.

2) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أبناء الجالية المصرية بدولة قبرص في مقر السفارة المصرية بنيقوسيا، ضمن فعاليات زيارة سيادتها الخارجية الأولى والرسمية إلى أوروبا. وأكدت الوزيرة على أن لقاء الجالية المصرية، يعد واحدا من أولويات الزيارة إلى قبرص رغم ما شهدته من الكثير من الفعاليات، موضحة أن المصريين بالخارج في قلب أولويات واهتمامات الوطن، قائلة: "نبذل قصارى جهدنا للعمل على أن يحظى المصريون في الخارج بكل حقوقهم وبكامل الاحترام والتقدير الواجب في اي موقع يشغلونه واي بلد يقيمون فيها وأن يكون هناك وسيلة دائمة للتواصل معهم".

3) استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لبحث سبل التعاون المشترك في الملفات الخاصة بالأطباء المصريين بالخارج ووضع آليات عمل مشتركة لتنفيذ مطالبهم، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة. وناقش الوزيران مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج والتي نقلها الأطباء خلال لقاءات السيدة وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية بالخارج عبر "فيديوكونفرانس" في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مشيرة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأطباء المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية، لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية في مصر لصالح المواطن المصري.

4) أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، زيارة للمتحف المصري الكبير بصحبة 50 شابًا مصريًا أعضاء مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين بالخارج، والذي يعد مركزا للحوار للدارسين والباحثين والجيل الثاني من المصريين بالخارج "ميدسي"، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتعريف المصريين بالخارج بمنجزات الدولة المصرية لصون تراثنا وحضارتنا. وأكدت الوزيرة أن هذه الزيارة تربط بين الماضي والحاضر وتفتح أعيننا على المستقبل بكل ما فيه، لنؤكد شعار أننا بلد جاء أولا ثم جاء التاريخ، وأن الطريق الوحيد لنترك بصمة هو أنت نترك خلفنا علما ومعرفة تفيد البشرية، مضيفة: "كلما تعلمنا كلما أصبحت لنا قيمة أكبر ومصر تنتظر كل جهد مخلص من أبنائها لنقطع طريقنا إلى المستقبل".

5) على هامش زيارتها للمتحف المصري الكبير، بصحبة 50 شابا مصريا من أعضاء مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج " "MEDCE، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جلسة نقاشية مع الشباب، حيث أشادت بجهود المركز في دعم الدارسين المصريين بالخارج خلال الأزمات، ومن بينها زلزال تركيا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأثناء الحرب في السودان، مشيرة إلى أن هذا هو أول اجتماع يتم عقده مباشرة مع شباب المصريين بالخارج أعضاء مركز "MEDCE"، عقب وضع سياسة واستراتيجية عمل جديدة للمركز وإطلاق آليات جديدة للتواصل معهم، حيث كانت اللقاءات تعقد عبر الفيديوكونفرانس خلال الفترة الماضية.

6) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء ضمن فعاليات مبادرة "ساعة مع الوزيرة" مع جاليات نيوزيلندا وسنغافورة وتايلاند. ورحبت الوزيرة بالمشاركين من المصريين بالخارج، مؤكدة أن المصريين بالخارج في قلب اهتمامات القيادة السياسية، مشيرة إلى تعاون مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لخدمة المصريين بالخارج وتلبية طموحاتهم والرد على مختلف استفساراتهم باعتبارهم ثروة بشرية تحرص الدولة علي تنميتها والاهتمام بها.

7) أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بجهود الهيئة الكندية للتراث المصري، التي أطلقت احتفالات أبناء الجالية المصرية في مقاطعة أونتاريو الكندية، بشهر التراث والحضارة المصرية للعام الخامس على التوالي، والذي بدأت فعالياته منذ شهر يوليو الماضي، وتكلل بالمهرجان الفني والثقافي تحت شعار "اكتشف مصر" والذي افتتحه السيد السفير أحمد حافظ سفير مصر في كندا، وشهد مشاركة رسمية وشعبية ضخمة.

8) أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية في برنامج "هنا ماسبيرو" مع الإعلامية شيرين الشايب عبر التلفزيون المصري، وتحدثت فيها الوزيرة عن تفاصيل زيارة سيادتها إلى قبرص لمشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للمغتربين تلبية لدعوة كريمة من الرئيس القبرصي، واستعرضت كافة اللقاءات التي عقدتها هناك.

9) في إطار استراتيجية وزارة الهجرة لمتابعة موقف الطلاب المصريين العائدين من الخارج، من دول النزاع في روسيا وأوكرانيا والسودان، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، انعقاد «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج»، استجابة للكثير من الاستفسارات الواردة من الطلاب العائدين. وأوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية حريصة على مصلحة أبنائها، مضيفة أن هناك تعاونًا بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، لتوفير أماكن للطلاب العائدين في الجامعات الأهلية والخاصة.

10) ضمن الرسائل المستمرة الواردة من المصريين بالخارج، وردت رسالة من ملتقى المصريين بالكويت ومؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، تتضمن إشادة بدور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في تنظيم فعاليات النسخة الرابعة من فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج، وتقدم الشكر لفريق عمل وزارة الهجرة على حسن التنظيم والقدرة على احتواء هذا العدد غير المسبوق من المشاركين على كافة المستويات وعلى وإدارة الحوار بهذا الشكل والأسلوب المحترف والراقي.

11) تواصل وزارة الهجرة نشر آراء المشاركين في النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"، حيث أشادت السيدة عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة الأسبق، وأستاذة الأجيال، بما تقوم به السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة من جهود مضنية لخدمة مواطنينا بالخارج، تلك الجهود المبنية على دراستها العميقة والواعية بملفات وزارة الهجرة، معربة عن سعادتها بدعوة الوزارة للمشاركة في المؤتمر ولقاء مواطنينا بالخارج من جديد بعد فترة طويلة، كما وجهت حديثها للسفيرة سها جندي قائلة: "إن دراستك لملف المستثمرين المصريين بالخارج يدعونا للانبهار وتقدير ما تقومين به من عمل مؤسسي مدروس يحقق إفادة حقيقة للوطن وللمصريين بالخارج".

12) توجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بخالص الشكر والتقدير لكل أعضاء فريق عمل وزارة الهجرة على جهودهم في إنجاح المؤتمر الرابع لـ"المصريين في الخارج" وخروجه بشكل مشرّف.

13) في إطار الرد على استفسارات المواطنين بالخارج، الراغبين في الاستفادة من مبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، التي تم إطلاقها بدءًا من ١٤ أغسطس الجاري ولمدة ٣٠ يوما، للشباب ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن 19عامًا وحتى سن 30 عامًا، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عامًا، فقد خصصت إدارة التجنيد والتعبئة عنوان بريد إلكتروني رسمي مخصص للرد على استفسارات التجنيد وهو: [email protected] ، وناشدت وزارة الهجرة المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، والراغبين الاستفادة من المبادرة، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص بالمبادرة

https://shorturl.at/fwBGT خلال المدة المحددة، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة.

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