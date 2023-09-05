الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أشرف صبحي يوافق على صرف دعم إضافى لنادي بسيون الرياضي بالغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ ٣٠ ألف جنيه؛ كدعم إضافى للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة بنادى بسيون الرياضي بالغربية، وفق القوانين واللوائح الإدارية المُنظمة لهذا الشأن.

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أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الدعم الإضافي يأتي فى ضوء حرص الوزارة على دعم الأندية الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية للوفاء بالتزاماتها ومن أجل ضمان استمرارية الأنشطة الرياضية، وكذلك رفع كفاءة الأندية ومراكز الشباب لتهيئة مناخ ملائم للشباب لإخراج طاقتهم وتطوير مهاراتهم المختلفة.


وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى حرص الوزارة على استقرار الأوضاع بكافة الأندية الرياضية سواء من الناحية المالية أو الإدارية، باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وفنية، فضلاً عن خدماتها الرياضية.

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