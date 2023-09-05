الوطنية للانتخابات: قبول كل طلبات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الدولية والمحلية لتغطية انتخابات الرئاسة

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، قبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الدولية والمحلية، لتغطية الانتخابات الرئاسية التي استوفت إجراءات القيد القانونية.

مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات:

وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول ثمة أخبار، أو بيانات تخص الهيئة الوطنية للانتخابات إلا من خلال قنواتها الرسمية.