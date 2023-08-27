عاجل
مرموش ينقذ آينتراخت بهدف قاتل في ماينز في الدوري الالماني موسي التعمري يواصل التألق بهدف مذهل في ريمس بالدوري الفرنسي (فيديو)
الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الوطنية للانتخابات ترحب بجميع المؤسسات الصحفية والإعلامية لتغطية الانتخابات الرئاسية

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ترحب بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المصرح لها بالعمل فى مصر، لتغطية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن التغطية الإعلامية المأمولة يجب أن تتسم بالشفافية والمصداقية تحقيقاً لرسالتها السامية.

txt

الهيئة الوطنية للانتخابات تضع التصور النهائي للجدول الزمني الخاص بانتخابات الرئاسة

txt

الوطنية للانتخابات: الهيئة تواصل العمل للانتهاء من جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية

جاء ذلك خلال استقباله الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور كل من المستشار أحمد مطر نائب رئيس الهيئة، والمستشار مراد فكري عضو مجلس إدارتها، والمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز  التنفيذي للهيئة، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

وقالت الهيئة في بيان لها إن اللقاء يأتي فى إطار التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنهاء وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الالكترونية، الراغبة في التغطية الإعلامية  للانتخابات الرئاسية المرتقبة. 

 

وسبق للهيئة الوطنية للانتخابات أن أعلنت عن استمرارها، فى استقبال طلبات المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، للحصول على تصاريح التغطية الإعلامية.

مواد متعلقة

تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والبريد لتسهيل نقل مستلزمات العملية الانتخابية

مفاجآت في الاستحقاق الرئاسي المقبل يكشفها رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.. فيديو

الهيئة الوطنية للانتخابات تستعرض الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة

من الاستفتاء إلى الانتخاب!

د. عبدالسند يمامة: الأصل في تشكيل اللجان الانتخاب وأعطينا مهلة ٦ أشهر يتم بعدها التوافق