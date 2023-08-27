الوطنية للانتخابات ترحب بجميع المؤسسات الصحفية والإعلامية لتغطية الانتخابات الرئاسية

أكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ترحب بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المصرح لها بالعمل فى مصر، لتغطية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن التغطية الإعلامية المأمولة يجب أن تتسم بالشفافية والمصداقية تحقيقاً لرسالتها السامية.

جاء ذلك خلال استقباله الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور كل من المستشار أحمد مطر نائب رئيس الهيئة، والمستشار مراد فكري عضو مجلس إدارتها، والمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقالت الهيئة في بيان لها إن اللقاء يأتي فى إطار التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنهاء وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الالكترونية، الراغبة في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وسبق للهيئة الوطنية للانتخابات أن أعلنت عن استمرارها، فى استقبال طلبات المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، للحصول على تصاريح التغطية الإعلامية.