البحوث الزراعية ينظم يوما حقليا لحصاد محصول الأرز بالدقهلية

ينظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية يوم حقلي لحصاد محصول الارز بمحافظة الدقهلية.

ترشيد استهلاك المياه في الارز بمحافظة الدقهلية



وتفقد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية و وكلاء المعهد حصاد موسع لمحصول الارز بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ضمن فاعليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في الارز و بحضور عدد كبير من المزارعين والجهاز الإرشادي بالمحافظة وأساتذة الجامعات بالاضافه إلى ١٤ متدرب من عدة دول أفريقية حضروا إلى مصر للتدريب بمركز التدريب بالارز الذي يحضر اليه كل عام مجموعات من الدول الأفريقية للتدريب.



وأشاد الحضور بالصنف المميز سخا ١٧٨ و طريقة الزراعة بالتسطير بذرة جافه في ارض جافة الموفرة للمياه وتم تقدير المحصول أمام الجميع حيث أعطت العينه التقديرية ٤.٤ طن للفدان وأبدى صاحب الحقل والمزارعين سعادتهم بهذه الإنتاجية.



ويأتي في ظل توجيهات الوزير بضرورة التواجد مع المزارعين وتوفير كل الدعم الفني وأحدث الأصناف والتقاوي الحديثة عالية الإنتاجية والمتحملة للتغيرات المناخية وأحدث طرق الزراعة الموفرة للمياة