استمرار زراعة الشرقية في تُنفيذ مدارس حقلية عن محصول الأرز

بالتعاون مع معهد بحوث الأرز ..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث الأرز والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالوزارة بتنفيذ يوم حقل إرشادي عن محصول الأرز لمزارعي قريتي سنجها ومنشأه عبد اللطيف التابعتين لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية، وفي حضور الدكتور وليد محمد بمركز بحوث الأرز بسخا، والمهندس هاني صلاح اخصائي محصول الأرز بالمحافظة، وعدد من المرشدين الزراعيين والمزارعين .

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز وطرق الري فى جميع مراحل عمر النبات وتوضيح أهمية التسميد خاصة الفوسفاتى والأزوتى والبوتاسى وطرق مكافحة الحشائش بالمبيدات والمعدلات الموصي بها وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.