ورشة عمل عن محصول الأرز بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ 

نظم مركز البحوث الزراعية ورشة عمل عن محصول الأرز بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ.





وتفقد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية والوكلاء بزيارة لمحطة بحوث سخا لحضور ورشة عمل الشبكة الدولية لترشيد المياه بالأرز.

وأضاف خليل أنه تم حضور وفد من اليابان وكوريا مكون من ١١ فردًا لحضور ورشة عمل الأرز بمحطة سخا لاستعراض إنجازات مصر وتميزها في استنباط الأصناف العالية الإنتاج والأكثر تحمل للتغيرات المناخية.

وقام الباحثين باستعراض المكونات المختلفة من التربية والمعاملات والبرامج الدولية وأشاد الوفد بالبرنامج والأصناف المصرية من محصول الأرز.



وأكد مدير المعهد أن هذه الورشة تقام كل عام في نفس الموعد من الموسم الزراعي لتعريف المهتمين وكبار المزارعين باحدث أصناف الأرز وافضل التوصيات الفنية لها ومشاركة أساتذة الجامعات لتعريف طلاب كليات الزراعة باحدث الأصناف وأحدث التقنيات الحديثة في زراعة هذا المحصول وبحضور وفود أجنبية وخاصة الأفارقة للتدريب بمركز الأرز وذلك لتميز مصر على مستوى العالم في هذا المحصول.



