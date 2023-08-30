عاجل
عملاق النفط بالقارة السمراء.. ماذا تعرف عن دولة الغابون؟
الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ورشة عمل عن محصول الأرز بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ 

جانب من التفقد
جانب من التفقد

نظم مركز البحوث الزراعية ورشة عمل عن محصول الأرز بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ.

txt

البحوث الزراعية يعلن عن مساحات زراعة القطن هذا الموسم

txt

البحوث الزراعية يتابع تجهيز تقاوى القمح فى محطات الإعداد



وتفقد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية والوكلاء بزيارة لمحطة بحوث سخا لحضور ورشة عمل الشبكة الدولية لترشيد المياه  بالأرز.
وأضاف خليل أنه تم حضور وفد من اليابان وكوريا مكون من ١١ فردًا لحضور ورشة عمل الأرز بمحطة سخا لاستعراض إنجازات مصر وتميزها في استنباط الأصناف العالية الإنتاج والأكثر تحمل للتغيرات المناخية.
وقام الباحثين باستعراض المكونات المختلفة من التربية والمعاملات والبرامج الدولية وأشاد الوفد بالبرنامج والأصناف المصرية من محصول الأرز.

وأكد مدير المعهد أن هذه الورشة تقام كل عام في نفس الموعد من الموسم الزراعي لتعريف المهتمين وكبار المزارعين باحدث أصناف الأرز وافضل التوصيات الفنية لها ومشاركة أساتذة الجامعات لتعريف طلاب كليات الزراعة باحدث الأصناف وأحدث التقنيات الحديثة في زراعة هذا المحصول وبحضور  وفود أجنبية وخاصة الأفارقة للتدريب بمركز الأرز وذلك لتميز مصر على مستوى العالم في هذا المحصول. 


 

مواد متعلقة

انخفاض أسعار الذهب بمحلات الصاغة في المنيا

توتنهام يودع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام فولهام..(فيديو)

البحوث الزراعية: الرئيس السيسي أعاد مشروع توشكي للنور (شاهد)

البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل للشبكة الدولية للمياه والنظم البيئية بحقول الأرز

البحوث الزراعية يكشف حقيقة تسبب الموز الأسود في الشخوخة (فيديو)

إعادة دعوى بطلان قانون مركز البحوث الزراعية لهيئة المفوضين