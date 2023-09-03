جنون الطبيعة.. حبات برد كالقنابل العنقودية تثقب المنازل وتدمر المحاصيل في جورجيا (فيديو)

خربت حبات برد ضخمة بحجم كرات البيسبول وتشبه القنابل العنقودية في كثرتها مزارع العنب في مدينة كاخيتي الجورجية وحطمت أسطح المنازل الخشبية والقرميدية واخترقت السيارات.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" في صفحتها على "تلغرام" أن سوء الأحوال الجوية أسفر أيضًا عن إلحاق ضرر بالسيارات وأعمدة الكهرباء.

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معالم طقس جورجيا

وتقع جورجيا في منطقة جنوب القوقاز من أوراسيا، أي غرب آسيا وشرق أوروبا، تحدها روسيا من الشمال وتركيا وأرمينيا من الجنوب وأذربيجان من الشرق والبحر الأسود من الغرب.

ويغلب على الطبيعة في جورجيا الجبال، حيث تفصل جبال القوقاز الكبرى بين جورجيا والجمهوريات الروسية شمال القوقاز. يطلق على أعلى جبالها اسم "شخارا" ويبلغ ارتفاعه 5201 متر (17064 قدم)، يليه جبل جانغا (جانغي-تاو) عند 5051 متر (16572 قدم) فوق مستوى سطح البحر.

وتعتبر قمة جبل كازبيجي (كازبيك) الوحيدة من أصل بركاني في جورجيا وعاصمتها تبليسي. وتهيمن على المنطقة بين قمتي جبل كازبيجي وشخارا (مسافة نحو 200 كيلومتر، 124 ميل) العديد من الأنهار الجليدية.

ويمكن أن تجد في جورجيا طقسا متنوعا من الأجواء شبه الاستوائية إلى المتجمدة، وذلك بفضل موقعها الجغرافي بين جبال القوقاز الكبرى والبحر الأسود.

تساقط الثلوج

تتمتع قمم الجبال الشمالية المرتفعة بتساقط الثلوج بشكل دائم، بينما تتمتع المناطق الساحلية على البحر الأسود في الغرب بالطقس الجاف على مدار السنة، والمناخ هنا هو شبه استوائي رطب، أما الشرق فإنه يحصل على نسبة هطول للأمطار أقل بكثير من الغرب، ويكون الصيف حارا والشتاء معتدلا في المناطق الجنوبية الغربية.

وأبرد الأشهر في جورجيا هي ديسمبر ويناير وفبراير، في حين أن شهري يوليو وأغسطس يكونا دافئين. وفي العاصمة تبليسي يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة العظمى لشهر يناير هي 6 درجات مئوية.

وتنزل درجات الحرارة في الليل إلى ما دون الصفر المئوي في ديسمبر ويناير وفبراير، أما في اشهر الصيف في يوليو وأغسطس فتصل درجات الحرارة إلى ما يقرب من 31 درجة، ويعتبر كل من مايو ويونيو ويوليو وسبتمبر هي الأشهر التي تشهد هطول الأمطار الغزيرة.