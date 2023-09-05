أمرابط على رأس قائمة مانشستر يونايتد لـ دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق نادي مانشستر يونايتد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2023-2024، والتي شهدت تواجد النجم المغربي سفيان أمرابط لاعب الجديد.

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نجح نادي مانشستر يونايتد في ضم سفيان أمرابط لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليتواجد على قائمة الشياطين الحمر، على أن تقام أولى مباريات الفريقيوم 20 من شهر سبتمبر الجاري أمام بايرن ميونخ على ملعب أليانز آرينا.

قائمة مانشستر يونايتد لـ دوري أبطال أوروبا

وشهدت قائمة مانشستر يونايتد لمواجهات دوري أبطال أوروبا وجود كل من سفيان أمرابط وألتاي بايندير وكاسيميرو زوديوجو دالوت وأنتوني وكريستيان إريكسن وبرونو فيرنانديز وراسموس هويلاند وفيكتور ليندلوف وتيريل مالاسيا وأنتوني مارسيال وليساندرو مارتينيز وأندريه أونانا وفاكوندو باليستيري وسيرجيو ريجيلون ورافاييل فاران.

كما ضمت القائمة من أبناء النادي جوني إيفانز وتوم هيتون وسكوت ماكتومناي وماركوس راشفورد ولوك شاو، بالإضافة إلى لاعبو الاتحاد الإنجليزي وهم هاري ماجواير وماسون ماونت وجادون سانشو وأرون وان بيساكا.

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت يوم الخميس الماضي عن وقوع مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى مع أندية بايرن ميونخ الألماني، وكوبنهاجن الدنماركي، وجالاتا سراي التركي.