النصر ينافس الأهلي على ضم نجم ضمك

دخل فريق بنادي النصر السعودي في مفاوضات قوية خلال الفترة الحالية مع النادي الأهلي، وذلك لضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق.

النصر ينافس الأهلي على ضم لاعب ضمك:

دخل نادي النصر في مفاوضات مع إدارة نادي ضمك لضم اللاعب عبدالله العمار ظهير أيسر الفريق الجنوبي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، ولرغبة النادي في ضم لاعب سعودي في هذا المركز بعد رحيل جيسلان كونان ووجود أليكس تيليس وحيدًا في هذا المركز.

كان النادي الأهلي أيضًا ضن الأندية المهتمه بالحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي، ورصد 5 ملايين ريال سعودي لحسم الصفقة، لكن إدارة النادي الجنوبي طلبت رفع القيمة المادية للحسم، وبالفعل وصلت إلى 8 ملايين ريال.

موقف ضمك من عرض النصر والأهلي:

من المتوقع أن يرفض نادي ضمك عرض الأهلي مقابل 8 ملايين ريال لضم عبدالله العمار صاحب الـ 29 عامًا، وذلك لرغبة النادي في مبلغ أكبر من المعروض، ليترك الأمر بين الأندية في "مزايده" سيكون الحسم فيها لمن يدفع أكثر.

يذكر أن أندية الأهلي والنصر ترغب في دعم مركز الظهير الأيسر بالفريق بلاعب محلي، ومن المتوقع أن يكون هناك منافسه بين الفريقين على ضم إسلام هوساوي الظهير الأيسر لنادي الوحدة خلال الفترة الحالية، إذا استمر ضمك في رفع مطالبه المادية.