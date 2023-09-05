إنزاجي يجدد عقده مع إنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي منذ قليل تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيموني إنزاجي، ليستمر على رأس القيادة الفني للفريق في الفترة المقبلة ولاستمرار مسيرة الثلاثة مواسم الماضية.

اقرأ ايضًا ..

إنتر ميلان يجدد عقد مدربه سيموني إنزاجي

جددت إدارة إنتر ميلان ثقتها في إنزاجي ليقود الفريق في الثلاثة مواسم المقبلة، وذلك حتى عام 2025، وكتب النادي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بيان رسمي: "قام المدرب بتمديد عقده رسميًا مع النيراتزوري حتى عام 2025".

وحقق المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي إنجازات كبيرة مع إنتر ميلان ومن أبرزها الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة الموسم الماضي، كما تمكن من قيادة الفريق للفوز ببطولة كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

كان سيموين إنزاجي قد تولي المهمة الفنية لنادي إنتر ميلان خلفًا للمدرب السابق أنطونيو كونتي والذي رحل عن النيراتزوري بسبب خلاف مع الجهاز الإداري في الفريق.