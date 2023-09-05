حسام غالي: الأهلي لديه طموحات ونتمنى مواجهة الاتحاد في ربع نهائي المونديال

تحدث حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن كأس العالم للأندية 2023 المقرر له في المملكة العربية السعودية، وعن المواجهة المحتملة أمام نادي الاتحاد السعودي في المونديال، وكيف يرى العميد في الفترة الحالية.

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حسام غالي: أتمنى مواجهة الاتحاد والأهلي دائمًا يمتلك حافز الفوز

وقال حسام غالي في تصريحات تلفزيونية عقب مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023، وعن مواجهة إتحاد جدة وأوكلاند سيتي في افتتاح مونديال الأندية: "أتخيل النتيجة من الآن، خاصة بعد التدعيمات القوية التي دعم بها الفريق السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي وتعاقده مع عدد كبير من اللاعبين".

وأضاف حسام غالي: "فريق الاتحاد السعودي يمتلك إمكانيات مذهلة جدًا وصفقات قوية، وأتوقع مواجهته في دور ربع نهائي المونديال، ستكون مباراة قوية جدًا وصعبة على الفريقين".

تابع غالي حديثه بأن الأهلي دائمًا ما يمتلك الحافز والرغبة القوية لتحقيق الفوز في المباريات والوصول لأبعد مدى في المنافسات المحلية والقارية والعالمية.

تقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر المقبل، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 22 من نفس الشهر، وستقام المباراة الافتتاحية على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.