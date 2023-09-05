كريم بنزيما: الاتحاد سيصل لنهائي كأس العالم للأندية بشرط

تحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي عن حظوظ العميد ومشوارة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وكيف سيصل لنهائي المونديال المقام على الأراضي السعودية.

اقرأ ايضًا ..

من المقرر أن يفتتح نادي الاتحاد مشوارة في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة نادي أوكلاند سيتي يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

تصريحات كريم بنزيما عن مشوار الاتحاد في كأس العالم للاندية

وقال كريم بنزيما في تصريحات عقب نهاية قرعة كأس العالم للأندية 2023: "جميع الفرق تملك حظوظ في الفوز ببطولة كأس العالم للأندية ومن الممكن أن يصل الاتحاد إلى نهائي البطولة".

وتابع كريم بنزيما تصريحاته عن مشوار الاتحاد: "لدي خبرة في كأس العالم للأندية وسنعمل عليها بكل قوة خاصة وأنها تقام في ملعبنا وأمام جماهيرنا، انتظر جماهير الاتحاد في جدة، انا متفائل بوصولنا بعيدًا في كأس العالم".

اختتم كريم بنزيما تصريحاته: "الثوب السعودي جميل ويعجبني كثيرًا"، حيث كان اللاعب حاضرًا لمراسم القرعة اليوم الثلاثاء.