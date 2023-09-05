مع اقتراب بداية العام الدراسي 2023/2024 حددت وزارة التربية والتعليم المصروفات الدراسية، كما أعفت فئات من دفع المصروفات، وفق المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر في وقت سابق القرار الوزاري رقم (163) الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2024.

ونص القرار على الفئات المعفاة من سداد المصروفات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية، وهي:

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023/2024

أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي .

الطلاب يتامى الأب .

الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية

الطلاب أبناء المرأة المعيلة.

أبناء المرأة مهجـورة العائل والمطلقة.

أبناء المكفوفين.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، بعد إجراء بحث اجتماعي .

أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة في محافظة البحر الأحمر.

طلاب مدارس شمال سيناء.

الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

طلاب مدارس التربية الخاصة.

طلاب مدارس الفصل الواحد.

طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

طلاب المدارس الصديقة للفتيات.

طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

الطلاب المتحررين من الأمية.