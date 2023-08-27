لا داعى للقلق.. هل يؤجل متحور كورونا الجديد الدراسة.. “الصحة” تحسم الجدل

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن المتحور الجديد لكورونا "إيجي 5" من المتحورات الضعيفة ولا يوجد أي قلق منه على الإطلاق، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا كل فترة سيظهر له متحورات جديدة، ولكن ستكون ضعيفة، لأن الفيروس كلما استمر كلما أصبح ضعيفًا.

لا داعى للقلق

وأضاف، خلال مداخلة لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه لا داعى للقلق نهائيًا، ولا يوجد تعطيلات للدراسة أو أي إجراءات خاصة بالمتحور الجديد لكورونا لأنه ضعيف.

ارتداء الكمامة

وأكد، أن كل ما أثير حول غلق مدارس أو نوادي، أو اتخاذ إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامة مجرد شائعات، متابعًا: "عاوزين الناس تكون مطمنة، ووزارة الصحة قادرة انها تكتشف أي متحورات أو أي فيروسات جديدة، وعندنا شفافية تامة".

وحول إصابة 2 بالمتحور الجديد، قال: "تم تسجيل حالتين وتم علاجهم، ونؤكد أن المتحور الجديد مش محاج أي قلق أو إجراءات احترازية".

متحور كورونا الجديد

متحور GFX الجديد، وهو آخر متحورات فيروس كورونا والذي تم رصده مؤخرًا، ويتسبب المتحور الجديد في موجة جارفة من الإصابات والوفيات الشديدة نظرًا لتحصين اللقاحات للدفاعات المناعية، رصده في دول عدة حول العالم من بينها أمريكا وبريطانيا وسويسرا والدنمارك.

أعراض متحور GFX:

ــ رشح

ــ وعطس

ــ وارتفاع بسيط فى درجة الحرارة

ــ والتهاب في الحلق

ــ صداع

ــ تشتد الأعراض مع المسنين وذوي الأمراض المزمنة وغير المطعمين ضد كورونا، والذين لم يكملوا التطعيمات أو الذين لم يتلقوا الجرعات التعزيزية.

أهم الطرق للوقاية من متحور GFX الجديد تتمثل في الآتي:

- استخدام الكمامة في التجمعات ووسائل المواصلات.. تغطية الفم والأنف

ـ غسل اليدين بشكل متكرر

ــ تطهير الأيدي بالماء والصابون

ــ توقف عن المصافحات أو العناق أو القبلات

ــ مراعاة التباعد الاجتماعي، وعزل المصابين بأي أعراض تنفسية في المنزل

ــ تجنب التدخين

- التغذية الجيدة شرب المياه بوفرة

- تهوية الغرف والصالات.

- النوم مبكرًا، وعدم السهر لتقوية المناعة.

- التطعيم ضد الإنفلونزا.