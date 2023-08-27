نقيب المهندسين يهاجم قرار تقليص الدراسة بكلية الهندسة إلى 4 سنوات (فيديو)

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على أهمية الحفاظ على مدة الدراسة في كلية الهندسة بجامعة القاهرة على مدى 5 سنوات، معتبرًا أن تقليصها إلى 4 سنوات يمكن أن يؤدي إلى تخريج جيل غير مؤهل للعمل في مجال الهندسة.

وأضاف النبراوي خلال مداخلته في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز على قناة "النهار"، أن الطلاب يحتاجون إلى فترات تدريب وتأهيل طويلة لكي يصبحوا مهندسين مؤهلين للعمل في السوق.

وشدد على أهمية التدريب العملي في مجال الهندسة والتأكيد على أن الخريجين بحاجة إلى فترة من الزمن لتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرة اللازمة للعمل في صناعة الهندسة.

تقليص مدة الدراسة قد يؤدي لارتفاع أعداد الخريجين وزيادة البطالة

وأشار إلى أن نظام الدراسة الجديد الذي يتضمن تقليص مدة الدراسة لأربع سنوات قد يؤدي إلى زيادة أعداد الخريجين بشكل كبير، وبالتالي قد يتسبب في زيادة مشكلة البطالة.

وبالنسبة لاحتمالية ضم الخريجين بعد 4 سنوات لنقابة المهندسين، أشار إلى أهمية دراسة القضية من جميع جوانبها وأنه يجب مراعاة الفروقات بين طلاب الدراسة لمدة 4 سنوات و5 سنوات، ز النقابة ستقوم بدراسة الملف واتخاذ القرار النهائي بشأنه.