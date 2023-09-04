رسميا.. نادي ضمك السعودي يعلن تعاقده مع طارق حامد

أعلن نادي ضمك السعودي مساء اليوم الإثنين التعاقد رسميًا مع الدولى المصري طارق حامد لاعب خط وسط إتحاد جدة والزمالك السابق وذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي ضمك عبر موقع التواصل الاجتماعي " منصة إكس " فيديو عن أبرز لمسات طارق حامد مع الزمالك واتحاد جدة معلقا : " التاريخ جانا ..طارق حامد ".

وكشفت تقارير صحفية سعودية خلال الأيام الماضية عن إقتراب ضمك من حسم التعاقد مع طارق حامد لمدة موسمين.

جاء رحيل طارق حامد عن صفوف العميد بعدما خرج من حسابات البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك عقب ضم الثنائي البرازيلي فابينيو، نجم وسط ليفربول، والفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي.



وكان طارق حامد أنضم إلى صفوف اتحاد جدة صيف 2024، قادمًا من الزمالك ، وشارك مع النمور في 28 مباراة خلال الموسم الماضي وتوج معه ببطولة الدوري السعودي والسوبر السعودي.