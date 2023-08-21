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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موقف طارق حامد من معسكر الفراعنة (بالتفاصيل)

طارق حامد
طارق حامد

كشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطني للفريق الأول، عن موقف طارق حامد نجم وسط اتحاد جدة السعودي والفراعنة فى المعسكر المقبل، لمواجهة منتخب إثيوبيا ضمن مباريات الجولة  الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ثم مواجهة ودية أمام تونس.

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أكد محمد غرابة فى تصريحات إذاعية مساء اليوم الاثنين عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" طارق حامد جاهز لمعسكر شهر سبتمبر المقبل أمام إثيوبيا وتونس، وتم الاطمئنان عليه بصورة نهائية، وسيكون متواجد فى القائمة النهائية.

أشار محمد غرابة : " الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مازال حتى الآن لم يرسل لنا مواعيد مباريات المنتخب فى تصفيات كأس العالم والتي تنطلق فى نوفمبر ،ولم يتم إرسال أي موعد لنا بشكل رسمي، حتى نبدأ استعداداتنا بشكل جيد.

في سياق مٌتصل ، يلتقي منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل خلال فترة التوقف الدولي  أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ،7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8 مساء بتوقيت الإمارات ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة,

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