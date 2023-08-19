السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب: نرغب في التعاقد مع طارق حامد

طارق حامد
طارق حامد

يسعى نادي الوحدة السعودي للتعاقد مع الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط اتحاد جدة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

قال توفيق تونسي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي، أن طارق حامد ضمن اهتمامات النادي، مضيفا أن أسمه مطروح على الطاولة ضمن أكثر من 80 لاعب.

وتابع أن النادي تواصل مع اتحاد جدو من أجل التعاقد مع طارق حامد، لكن نادي الاتحاد لم يتوصل لإتفاق مع الدولي المصري حتى الأن على تسوية أموره، وعليه لم يرد علينا.

وأشار أنه في حال كان طارق حامد متاحا سنحاول التعاقد معه، لما يملكه من خبرات، بالإضافة لإنسجامه في الدوري السعودي، وتتويجه بلقب الدوري في الموسم الماضي مع الإتحاد.

وتابع أن طارق حامد في حال ضمه للشباب سيكون إضافة قوية للفريق.
 

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