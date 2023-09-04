مصرع المُرتزق الكولومبي "أليخاندرو هيريرا" في أوكرانيا

لقي المُرتزق الكولومبي، "أليخاندرو هيريرا"، الذي شارك في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية، مصرعه في كييف، حسبما أفادت صحيفة "تيمبو" الكولومبية، مساء اليوم الاثنين.

وكما تُشير الصحيفة، حزم هيريرا أمتعته في ديسمبر 2022، على الرغم من إلحاح العائلة على تخليه عن رغبته تلك، وذهب إلى أوكرانيا. ولاحقا، أخطر هيريرا، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، المرتزقة الكولومبيين بضرورة الاستعداد نفسيا لما سيتعين عليهم مواجهته في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة: "في أوائل سبتمبر، تلقت الأسرة مكالمة هاتفية وأبلغت بوفاته".

وزارة الدفاع الروسية

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع"، وأن الجيش الروسي سيواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأشارت الوزارة، إلى أن الذين جاؤوا للقتال من أجل المال، اعترفوا في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني ينسق أعماله بشكل سيئ، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة النزاع غير معتادة.

من ناحية أخرى، استعادت "القوات الأوكرانية"، مزيدًا من الأراضي على الجبهة الشرقية وتتقدم جنوبًا في إطار هجومها المُضاد على القوات الروسية، في وقت أعلنت روسيا إحباط هجوم شنته كييف بطائرات مُسيّرة على أراضيها، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الاثنين.

وذكرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع أن القوات الأوكرانية استعادت الأسبوع الماضي نحو 3 كيلومترات مربعة من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال الضاري.