القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة.. روسيا تُعلن التفاصيل

تكبدت "القوات الأوكرانية"، مئات القتلى وخسائر مادية كبيرة اليوم الماضي، وعزز الجيش الروسي مواقعه على محور دونيتسك، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت.

بيان وزارة الدفاع الروسية

- عززت القوات الروسية مواقعها على طول خط المواجهة في دونيتسك.

- إحباط 4 هجمات للعدو في اتجاه زابوروجيه، والقضاء على 115 عسكريا أوكرانيا.

- إحباط هجومين شنتهما القوات الأوكرانية في بلدتي غريغوروفكا في جمهورية لوغانسك، وتشيرفونايا دوبروفا في جمهورية دونيتسك.

- على محور جنوبي دونيتسك قضت القوات الروسية على أكثر من 100 جندي من قوات كييف ودمرت مستودعا للذخيرة.

- وفي كراسني ليمان تكبدت قوات كييف 60 عسكريا خلال اليوم الماضي.

- وبجمهورية دونيتسك صد الجيش الروسي 5 هجمات أوكرانية على مدينة أرتيموفسك و3 هجمات على مدينة مارينكا وكبد قوات كييف أكثر من 250 قتيلا.

- على محور خيرسون دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة للواء الأوكراني 106.

- الدفاعت الجوية أسقطت خلال اليوم الماضي 25 مسيرة أطلقتها قوات كييف، واعترضت صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، إسقاط مُسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود، دون أن يُسفر الاعتداء عن إصابات.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في الساعة 12:45 ظهرا تم إحباط هجوم إرهابي جديد بمسيرة استهدفت أراضي روسيا.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق من اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي في منطقة مدينة غرايفورون في المقاطعة أسقطت مسيرة أوكرانية استهدفت مدينة بيلجورود.