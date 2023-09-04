القوات الأوكرانية تتقدم على نظيرتها الروسية في إطار هجومها المُضاد

استعادت "القوات الأوكرانية"، مزيدًا من الأراضي على الجبهة الشرقية وتتقدم جنوبًا في إطار هجومها المُضاد على القوات الروسية، في وقت أعلنت روسيا إحباط هجوم شنته كييف بطائرات مُسيّرة على أراضيها، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الاثنين.

تفاصيل الإعلان الأوكراني

ذكرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع أن القوات الأوكرانية استعادت الأسبوع الماضي نحو 3 كيلومترات مربعة من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال الضاري، وفق "رويترز".

وتحدثت ماليار عن "نجاح" لم تحدده في اتجاه قريتي نوفودانيليفكا ونوفوبروكوبيفكا في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكتبت على تطبيق "تغرام" أن أوكرانيا استعادت حتى الآن حوالى 47 كيلومترا مربعا من الأراضي منذ بدء هجومها المضاد في أوائل يونيو.

ولم تُؤكد روسيا المكاسب الأوكرانية.

الألغام والخنادق الروسية تعيق التقدم

واستعادت أوكرانيا عددًا من القرى والتجمعات السكنية في هجومها المستمر منذ ثلاثة أشهر، لكن حقول الألغام والخنادق الروسية الممتدة على مساحات شاسعة أعاقت تقدم جنودها.

وقالت ماليار الأسبوع الماضي إن القوات الأوكرانية اخترقت أولخط من الدفاعات الروسية، وإن الجيش الأوكراني يتوقع الآن التقدم بسرعة أكبر.

وواصلت روسيا شن ضربات جوية على أهداف أوكرانية شملت البنية التحتية للموانئ، وأعلنت عن هجمات بطائرات مسيرة على أراضيها.

إحباط هجوم المسيّرات

وفي سياق مُتصل بالحرب، أعلنت روسيا إحباط هجوم بطائرات مسيّرة.

وقالت إن الهجوم كان يصبو لاستهداف محطة للطاقة في بريانسك المتاخمة للحدود مع أوكرانيا.