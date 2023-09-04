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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

البحوث الإسلامية يعقد احتفالًا لتكريم الفائزين في المسابقة الثقافية للحج والعمرة والأضحية

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن عقد حفل لتكريم الفائزين في المسابقة الثقافية للحج والعمرة وشعيرة الأضحية لعام 1444هـ يوم الخميس القادم في تمام الساعة العشرة صباحًا بمقر المجمع بمدينة نصر؛ حيث يُمنح الفائزون مكتبة قيّمة من إصدارات الأزهر الشريف.

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يأتي ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتكثيف الأنشطة الثقافية والمعرفية للجمهور؛ من أجل التوعية الدينية بطريقة سهلة ومبسطة، واستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة على تشجيع المجتمع على القراءة.

وكان المجمع أعلن في وقت سابق عن أسماء الفائزين في المسابقة والتي استهدفت نشر الوعي المعرفي بمناسك الحج والعمرة، وفتح منصةٍ للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وجميع فئات المجتمع، من أجل تشجيعهم على القراءة والمطالعة واقتناء المكتبات، وربط جميع أفراد المجتمع بالمواسم الدينية والوطنية، وتشجعيهم على التزود من المعرفة حول تلك المناسبات، خاصة ما لا يسع المرء جهله؛ حيث شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور.

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