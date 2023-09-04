مغامر يقفز بسيارته من الطابق الرابع (مشهد يخطف الأنفاس)

انتشر خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو مغامر روسي شهير قفز بسيارته من الطابع الرابع لتكون نهايته مأساوية وينجا من الموت بأعجوبة.

مشهد يحبس الأنفاس.. مغامر يقفز بسيارته من الطابق الرابع لتكون النهاية مأساوية

وفشل مغامر روسي الشهير، في القفز بالسيارة من منحدر على أحد الأسطح المرتفعة إلى سطح مبنى وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وأقدم المغامر يفغيني تشيبوتاريف، البالغ من العمر 32 عاماً، على تجربة حركة خطرة بسيارته بين سطحي مبنيين.

مشهد يحبس الأنفاس

وقرر مغامر القفز بسيارته من سطح مبنى 4 طوابق لسطح مبنى آخر، إلا أن التجربة فشلت واصطدمت السيارة بالمبنى المجاور لتسقط محطمة على الأرض، وينجا هو من الموت بأعجوبة، واعتراف هذا المغامر بأنه تعرض لإصابات في ساقيه وقدميه واضطر للذهاب إلى المستشفى وقضاء بعض الوقت في الفحوصات للتأكد من سلامته.

ومن الاسئلة التي انتشرت على “فيسبوك”، أنه بأي طريق صعدت هذه السيارة إلى أعلى منزل وبالأخص الدور الرابع، وكيف فكر في هذه المغامرة التي كانت ستكون نهاية حياته.