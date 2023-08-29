إنقاذ طالب سقط في النيل من أعلى كوبري الجامعة بالجيزة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ طالب كان يجلس على سور كوبري الجامعة وشعر بدوار وسقط في النيل بنطاق محافظة الجيزة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص بنهر النيل من أعلى كوبري الجامعة، وتم إنقاذه بمعرفة قوات الإنقاذ النهري السريع.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن، إلى مكان الواقعة، تم التقابل مع طالب 19 سنة وبمناقشته أفاد أنه كان يجلس أعلى سور كوبري الجامعة وشعر بدوار وسقط بالنيل ولا يوجد به أي إصابات ولا يتهم أحدا بشيء.

تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بأكتوبر

أصيب سائق وتباع في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق أكتوبر، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا من عمليات، باشتعال سيارة نقل في وصلة دريم اتجاه الواحات.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبيّن أنّه أثناء سير سيارة نقل يقودها سائق، 30 عاما، مصاب بحروق متفرقة في الجسم، وبصحبته التباع، 16 عاما، مصاب بحروق متفرقة في الجسم، في وصلة دريم بدائرة القسم، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعال النيران بها.

وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، ونقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار في الإسماعيلية



وفي سياق أخر أجرت النيابة الإدارية للإسماعيلية - القسم الأول، معاينةً لموقع العقار رقم ٩٥ شارع "ثروت بالمحطة الجديدة"، التابع لحي أول الإسماعيلية، والذي انهار بأكمله صباح الاثنين الموافق ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣.

حيث ترأَسَ المستشار وجيه وليم - مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من: المستشار أحمد عثمان - رئيس النيابة، أسامة مهدي - وكيل النيابة، و عبد المنعم حسن - وكيل النيابة، وعبد الرحمن سطوحي - وكيل النيابة، وقاموا بمعاينة موقع العقار، وبصحبتهم كلُ من السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس حي أول الإسماعيلية، ومديرة الإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية، كما رافقهم كلُ من العميد محمد كيلاني - مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، والعقيد أحمد أنور - مأمور قسم أول الإسماعيلية.

حيث تبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣، انهار بالكامل، مما أسفر عن وفاة ثلاثة المواطنين: طفل يبلغ من العمر "٤" سنوات، ورجلين في عمر الخامسة والأربعين، وإصابة مواطنٍ آخر.

وتولت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الأول التحقيق، حيث قرر أسامة مهدي – وكيل النيابة، استدعاء كل من: رئيس حي الإسماعيلية أول، ومدير الإدارة الهندسية، ورئيس قسم التراخيص.

وجاري استكمال التحقيقات.

ضبط 530 طربة حشيش ب3 ملايين جنيه بحوزة شخص في الدقي





من ناحية أخرى نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 530 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار بقيمة مالية بلغت أكثر من 3 مليون جنيه بالجيزة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة الدقي، وبحوزته 530 طربة لمخدر الحشيش وزنت 53 كيلوجراما، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 3.710 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.