تفاصيل مصرع شخص سقط من علو

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس بمنزل بطريق العصلوجي أمام كارفور المرور وتم اتخاذالأجراءات لقانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الاحرار باستقبال " مدحت ن ب ح" 40 سنة مقيم العصلوجي دائرة مركز الزقازيق "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس بمنزل بطريق العصلوجي امام كارفور المرور وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الاحرار تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.