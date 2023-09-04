الأزمات تضرب الاتحاد الإسباني بعد واقعة روبياليس

سادت حالة من القلق داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد واقعة الرئيس السابق لويس روبياليس، بعدما قام بتقبيل أحد لاعبات المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم للسيدات.

وكشفت إذاعة "راك 1" الإسبانية أن راتب روبياليس و3 أعضاء اَخرين شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال عامي 2018 و2021.

وشدد التقرير الصادر من الإذاعة الإسبانية راتب روبياليس والأمين العام أندرو كامبس، بجانب المدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو مولينا، ومدربي المنتخب الأول، الثلاثي جولين لوبيتيجي ولويس إنريكي وروبرت مورين، ارتفع بشكل ملحوظ في 2018 من 1.8 مليون يورو لـ 7 مليون يورو خلال هذه الفترة.

بينما لم يكشف التقرير عن تقسيم الـ 7 مليون يورو على الأعضاء والمدربين، لكن رواتب هذه الأشخاص ارتعت بنسب متفاوتة بنسب 80% و30% و61%، لكنها انخفضت لتصل لنسبة 25%.

ومن المقرر أن تبدأ الأجهزة الرقابية في التحقيق في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، من أجل التعرف على أسباب هذه الزيادة الكبيرة.

الجدير بالذكر أن روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق، يواجه انتقادات كبيرة خلال الفترة الحالية، بعدما احتفل مع لاعبة المنتخب جينيفر هيروموس، بعدما قام بتقبيلها من فمها، ليقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف روبياليس لمدة 90 يومًا، لحين الانتهاء من التحقيقات معه.