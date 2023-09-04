"التوقف الدولي" فرصة الشباب لاستعادة التوازن

جاءت فترة التوقف الدولي بمثابة فرصة إلى فريق الشباب السعودي لاستعادة التوازن بعد المستويات والنتائج المخيبة التي يقدمها منذ انطلاق الموسم.

وسجل الشباب واحدة من أسوأ انطلاقاته في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، إذ يقبع على إثرها في قاع جدول المسابقة محتلا المركز قبل الأخير بنقطتين.

الشباب خاض خمس مواجهات منذ انطلاق الدوري السعودي، تعادل في اثنين وخسر ثلاثة، واستقبلت شباكه 12 هدفًا وله أربعة فقط، فضلا عن خسارته في البطولة العربية للأندية أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف في نصف النهائي.

النتائج الكارثية ليست الأزمة فقط فجمهور الشباب ساخط على إدارة النادي والقائمين على الكرة السعودية لعدم تدعيم الليوث بصفقات قوية على غرار الأندية الأخرى، إذ اكتفى بصفقة واحدة قبل انطلاق المسابقة بالتعاقد مع السنغالي حبيب ديالو، فضلا عن حل مجلس الإدارة بعد التفريط في حسان تمبكتي لصالح الهلال.

يحاول الشباب تدارك أزماته خلال فترة التوقف الدولي لتصحيح الأوضاح واستعادة التوازن، إذ نجح النادي في التعاقد مع يانيك كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد في محاولة لتحسين النتائج وتهدئة الجماهير الغاضبة، بينما سيتعين على مارسيل كايزر مدرب الليوث على تصحيح ومعالجة الأخطاء الفنية ورفع المستوى البدني والتكتيكي قبل استئناف الدوري السعودي في الأيام القليلة المقبلة.

ويخوض الشباب مباراته المقبلة أمام الفيحاء، في منتصف الشهر الجاري، على استاد المجموعة، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي.

ولم تشهد قائمة المنتخب السعودي سوى استدعاء اثنين فقط من الشباب هما فهد المولد ورياض شراحيلي لخوض مباراتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية.