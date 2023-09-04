القمر الأحدب يقترن بالكوكب العملاق الليلة

يظهر في سماء الوطن العربي، اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشترى، عملاق نظامنا الشمسي، وذلك قبل منتصف الليل ببضعة ساعات يوم الإثنين 04 سبتمبر 2023 بالأفق الشرقي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن ظهور القمر الأحدب قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط، وهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء ، فالقمر يبعد عنا حوالي 378,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد مسافة 742,891,208 كيلومتر .

وأوضحت، ان كوكب المشتري رابع المع جسم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، ويظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب، وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا، وتظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

دوران الأرض حول محورها

وخلال بقية الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا، ظاهريا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك اليوم التالي يلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.