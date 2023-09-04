الكويت ترسل مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للسودان بالتنسيق مع القاهرة

قالت جمعية الهلال الأحمر الكويتي إنه تم إرسال مساعدات إنسانية عاجلة مقدمة من دولة الكويت تقدر بنحو 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية موجهة إلى الشعب السوداني الشقيق.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الاحمر الكويتي خالد الزيد -في تصريح له اليوم الاثنين إنه بالتعاون مع السفارة الكويتية في القاهرة والسلطات المصرية وجمعية الهلال الأحمر في مصر تم تعبئة وشحن تلك المساعدات من ميناء (سفاجا) إلى ميناء (بورت سودان) في السودان.

وأضاف أن السفارة الكويتية في القاهرة قامت بجهود حثيثة وبالتنسيق مع السلطات المصرية من أجل إيصال تلك المساعدات العاجلة إلى الشعب السوداني.

تسليم شحنة المساعدات إلى جمعية الهلال الأحمر

وأشار إلى أنه سيتم تسليم شحنة المساعدات إلى جمعية الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية لمساعدة الأشقاء السودانيين في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها، مشيرا إلى أن هذه الشحنة مخصصة للفئات الاكثر تضررا جراء الأزمة السودانية التي تشهدها المدن السودانية منذ 15 من أبريل الماضي، إثر الاشتباكات التي وقعت ما بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى.

وأعرب خالد الزيد عن شكره وتقديره لجهود السفارة الكويتية لدى القاهرة من خلال تسهيل نقل المساعدات والترتيب مع الجانب المصري لشحنها، مثمنا كذلك الجهود التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر المصري في هذا الإطار لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأزمة في السودان.

وتتوزع شحنة المساعدات مابين 95 طنا من المواد الغذائية مقسمة إلى 12 ألف سلة غذائية و95 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات العلاجية.