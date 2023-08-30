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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكويت وقطر يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

الكويت وقطر
الكويت وقطر

بحث سفير دولة الكويت بالدوحة خالد المطيري مع وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية وسبل تعزيزها.

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وقال السفير المطيري اليوم الأربعاء وفقا للخارجية الكويتية، إن الاجتماع مع وزير الدولة للشؤون الداخلية بقطر تناول مناقشة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما فيما يخص مكافحة المخدرات.

وأشار إلى أنه تم الإشادة خلال اللقاء بمشاركة الفرق الأمنية الكويتية في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022) التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة العام الماضي.

وأكد أن التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات الدولية المختلفة يعززان من نجاح أي أحداث وبطولات دولية لا سيما وأن أي نجاح وتفوق لأي حدث يعتمد على التنسيق الأمني الناجح.

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