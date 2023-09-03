الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكويت.. تعديل وزاري يشمل المالية والتعليم

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

 

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الكويت، الأحد، أن مرسوماً أميرياً صدر بتعيين فهد الجارالله وزيراً للمالية.

 

txt

الكويت: نحرص على اتباع كافة الأطر الدستورية لتعزيز مستوى الحريات

txt

الكويت ترفع أسعار خام التصدير لآسيا في سبتمبر

كما أضاف المرسوم أن عادل علي إبراهيم المانع، تم تعيينه وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفيما يلي نص المرسوم: "بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يعين كل من:

1 - د. عادل علي إبراهيم المانع وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

2- فهد عبدالعزيز حسن الجار الله وزيرا للمالية.

مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مواد متعلقة

مواعيد إجراء الفحوصات لإلحاق ذوي الاحتياجات بجامعة جنوب الوادي

الحوار الوطني.. رئيس تشريعية النواب يقترح زيادة صلاحيات لجنة الأحزاب

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمحور" المراغة - ساقلتة "

حملة لرفع الاشغالات في مدينة موط بالداخلة

الكويت تعلن رصد متحور كورونا الجديد EG.5 (تطور كبير)

الكويت.. مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون إنشاء مفوضية عامة للانتخابات