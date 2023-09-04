تفاصيل فعاليات الأسبوع الثقافي من مسجد بلال بالمقطم

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي من مسجد بلال بالمقطم أمس الأحد 3/ 9/ 2023م، بعنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني"، حاضر فيه الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقدم له الدكتور أحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي قارئًا، والمبتهل الشيخ مصطفى الشجري مبتهلا، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف عبد المهيمن مدير الإدارات، والشيخ ربيع اللبيدي مفتش المتابعة بالمديرية، والدكتور أسامة إسماعيل مدير إدارة أوقاف المقطم، والشيخ محمد أحمد الراوي مسئول المساجد بالإدارة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي بداية كلمته أكد الدكتور خالد صلاح الدين أن الفضاء الإلكتروني من أهم أدوات العصر، ولا يمكن لأحد الاستغناء عنه، مشيرًا إلى أن الفضاء الإلكتروني سلاح ذو حدين، فمن إيجابياته سرعة التواصل مع اختصار الوقت والجهد، وأن حسن استخدامه يساعد في نشر الدعوة مع سهولة التعامل في كل المجالات، مضيفا أن من واجبنا حينما نتعامل مع الفضاء الإلكتروني أن نتقي الله (عز وجل) وأن نراقبه في كل ما نتكلم فيه ونتحدث عنه، ونكتبه، وأن نتجنب نشر الشائعات قال (سبحانه): "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا"، وقال (سبحانه): "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ"، مختتمًا حديثه بأن واجبنا نراقب الله (عز وجل) في كل أحوالنا وأن نستفيد من هذه النعم بنشر القيم والفضائل التى تعمل على حفظ الأديان، والأوطان، والمجتمعات.

جهود وزارة الأوقاف في مجال نشر الدعوة

وفي كلمته أشاد الدكتور أحمد علي سليمان بجهود وزارة الأوقاف في مجال نشر الدعوة، مؤكدًا أنها أحسنت صنعًا لاختيارها موضوع المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليًّا أفرز سلسلة كبيرة من المستجدات المتواترة والمتتابعة والمتنامية تتمثل في التسهيلات والتيسيرات التي حدثت في حياة الناس في شتى المجالات؛ بفعل التقنية الحديثة ووسائِلها وآلياتها المتطورة، مما أسهم في اختصار الوقت، واختزال الجهد، وإلغاء الحواجز المكانية والزمانية، وأن التحديات الناجمة عن الفضاء الإلكتـروني وآلياتِه كبيرة، مؤكدًا أن أخطر ما يبث على الفضاء الإلكتروني بث الإلحاد، وهدم اللغة العربية، وتشجيع العامية، وأن من واجبنا تعظيم الاستفادة من هذا الفضاء بما يتناسب مع قيمنا وأخلاقنا وتقاليدنا وثوابتنا ومقدساتنا، والحذر من الانسياق وراء الشائعات والدعوات الهدامة التي يتم تصنيعها في مصانع الكذب ويحترفها أعداء الوطن، مضيفًا أن علينا أن نتعامل مع الفضاء الإلكتروني من منطلق مراقبة الله (عز وجل) من منطلق مقام الإحسان، وأن نتعامل مع الفضاء الإلكتروني من منطلق شكر المنعم على إنعامه، فهذه المخترعات قد سهلت حياة الناس، والفضاء الإلكتروني فرصة عظيمة لنشر الخير في ربوع الدنيا.