الأوقاف: افتتاح 18 مسجدًا الجمعة القادمة
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 18 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 8 / 9 / 2023م، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 154 ) مسجدًا منها ( 113 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 41 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
1. البراغتة – الميمون - الواسطى
2. العرب – قمن الروس - الواسطى
مديرية أوقاف البحيرة
3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير
4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور
5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى
مديرية أوقاف الغربية
6. عثمان بن عفان - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان
7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول
مديرية أوقاف القليوبية
8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة
9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ
مديرية أوقاف أسيوط
10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط
11. الهدى – أم القصور - منفلوط
مديرية أوقاف المنوفية
12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء
مديرية أوقاف الفيوم
13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية
14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه - مركز إطسا
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف القليوبية
1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر
مديرية أوقاف الدقهلية
2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف الجيزة
3. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين
مديرية أوقاف أسوان
4. الرحمة – حاجر السباعية عزب نصر – السباعية