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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف: افتتاح 18 مسجدًا الجمعة القادمة

بوابة الوفد الإلكترونية


أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 18 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 8 / 9 / 2023م، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 154 ) مسجدًا منها ( 113 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 41 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:


مديرية أوقاف بني سويف
1.  البراغتة – الميمون - الواسطى
2.  العرب – قمن الروس - الواسطى


مديرية أوقاف البحيرة
3.  التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير
4.  عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور
5.  الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى


مديرية أوقاف الغربية
6.  عثمان بن عفان  - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان
7.  عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول


مديرية أوقاف القليوبية
8.  السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة 
9.  الرحمة – عرب الغديري - طوخ


مديرية أوقاف أسيوط
10.  أبو بكر الصديق – المختون - ديروط
11.  الهدى – أم القصور - منفلوط


مديرية أوقاف المنوفية
12.  الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء


مديرية أوقاف الفيوم
13.  الصواف – المظاطلي – مركز طامية
14.  أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه -  مركز إطسا


ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف القليوبية
1.  الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر 


مديرية أوقاف الدقهلية
2.  الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين


مديرية أوقاف الجيزة
3.  العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين


مديرية أوقاف أسوان
4.  الرحمة –  حاجر السباعية عزب نصر – السباعية