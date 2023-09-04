الرئيس السيسي يصدق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن الموافقة على إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون سالف الذكر.

إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي

ونص مشروع القانون: بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمـــــالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.

ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي، ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال المستند الآتي:-

يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، حيث يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.