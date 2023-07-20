العمل الأهلي: نقدم الخدمات لأكثر من 35 ملايين مواطن (فيديو)

قال الدكتور ممدوح العربي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف يعمل على توحيد الجهود من أجل الوصول للمستحقين، وبخاصة أن التحالف يقدم الخدمات في مجالات متعددة.

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وأضاف “العربي” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أننا نستهدف في التحالف الوطني تعظيم الجهود ونقسم الأدوار، وبالتالي يزيد عدد المستفيدين، ونقدم المساعدات لأكثر من 35 مليون مواطن وقد يحصل المواطن منهم على 5 أو 6 خدمات.

المنظومة النجاحة تقوم على دعائم عديدة

وتابع عضو التحالف الوطني: "المنظومة النجاحة تقوم على دعائم عديدة، حيث تكون الدعامة الأساسية هي الدولة حتى تنظم الجهود وتسهل القوانين، ويكون تحديد الأدوار مسؤولية مشتركة بينها والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد".

لدينا في التحالف 351 ألف متطوع

وأكد أن لدينا في التحالف 351 ألف متطوع، كما أن الجهات المانحة الداخلية والخارجية من دعائم المنظومات الناجحة، ونتحدث هنا عن المواطن الذي اكتسب الثقة عندما يرى ما يحدث من مشروات وخدمات على أرض الواقع، وبالنسبة للجهات المانحة الخارجية، فإن أجهزة الدولة تعمل على التأكد منها كما يتم وضع توجهات استراتيجية والخطة التنفيذية لتحديد الأدوار والعمل على استمرار المتابعة.

