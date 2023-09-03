الهلال يعلن تجديد عقد ناصر الدوسري حتي 2027

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل تجديد رسميا تجديد عقد ناصر الدوسري ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك حتى موسم 2027.

إقرأ أيضًا..

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر "منصة إكس" فيديو عن أبرز لمسات ناصر الدوسري مع الزعيم معلقًا : "ناصر هلالي حتى 2027".

ويذكر أن ناصر الدوسري يلعب في صفوف الفريق الكروي بنادي للهلال منذ تصعيده من فريق الشباب في عام 2018.

في سياق متصل نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في قلب تأخره بنتيجة 3-1 إلى فوز كبير بنتيجة 4-3 في مباراة كلاسيكو التي أقيمت على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.