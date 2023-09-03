بنزيما يبعث برساله لجماهير اتحاد جدة بعد صاعقة الهلال

تحدث الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة بعد الخسارة برباعية أمام الهلال في الجولة الخامسة من دوري "روشن" السعودي.

وطمأن بنزيما جماهير فريقه بتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة

وقال بنزيما عبر حسابه على منصة "إكس": سنكون أفضل في المرة المقبلة، شكرًا لكم على دعمكم. سنعود أقوى.

وحسم الهلال الكلاسيكو أمام مضيفه وغريمه الاتحاد حامل اللقب عندما قلب عليه الطاولة بفوز مثير 4-3، ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم ويبعده عن الصدارة الجمعة الماضي في جدة في افتتاح المرحلة الخامسة.

ويدين الهلال بفوزه إلى مهاجمه الجديد العملاق الصربي ألكسندر ميتروفيتش القادم من فولهام الإنجليزي والذي سجل ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 20 و60 و65 من ركلة جزاء، رافعا رصيده إلى 4 أهداف مع بطل الموسم قبل الماضي، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 71 إثر تمريرة من الصربي سيرجي ملينكوفيتش سافيتش "71" رافعا رصيده إلى 4 أهداف أيضًا.