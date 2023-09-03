الاتحاد السعودي يعلن ضم الحارس عبدالله المعيوف من الهلال

أعلن نادي الاتحاد السعودي حصوله على توقيع الحارس الدولي عبدالله المعيوف قادمًا من صفوف نادي الهلال، ضمن خطة النمور لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد الاتحاد أنه حصل على توقيع الحارس لمدة موسمين، على أن يكون المعيوف هو البديل للحارس الأساسي مارسيلو جروهي.

الاتحاد السعودي يحصل على توقيع سيرجيو راموس

أكدت تقارير صحفية سعودية حصول نادي الاتحاد على توقيع المدافع الإسباني الكبير سيرجيو راموس، ضمن خطة النمور لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال صحيفة سبورت 24 الشهيرة في تقرير لها اليوم: " الاتحاد يوقع مع المدافع الاسباني سيرجيو راموس لمدة موسم واحد مع أفضليه التجديد لموسم آخر ".

وأشارت المصادر أن مفاوضات الاتحاد مع المدافع الإسباني جاءت بعد موافقة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، حيث يبحث المدرب عن مدافع قوي لاستعادة توازن الفريق في الصفوف الخلفية بعد إصابة حجازي.

ويعد سيرجيو راموس هو خامس أكثر من سجل أهداف من المدافعين في تاريخ كرة القدم بواقع 133 هدًا، سجل منها 101 بقميص ريال مدريد، و23 هدف مع منتخب اسبانيا، و6 أهداف مع باريس سان جيرمان، و3 مع اشبيلية.

وتكشف لغة الأرقام عن القدرات الكبيرة التي يمتلكها راموس حيث أنه لم يهدر اي ركلة جزاء في آخر 25 مرة قام بتنفيذها في مشواره مع الأندية.