الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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“الصحة”: لا يوجد علاج خاص لمتحور كورونا الجديد والمصابون يتعافون دون تدخل طبي

مواطنون يرتدون كمامات
مواطنون يرتدون كمامات

حذر د. حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من بروتوكولات مواقع التواصل لعلاج عدوى متحور كورونا الجديد.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إنه لم ينبغي أخذ أي خطة علاجية دون تشخيص الأطباء والمتخصصين، فتأثير تناول العقار دون الرجوع للطبيب المتخصصي أكثر خطورة.

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لا علاج خاص

وذكر حسام عبد الغفار، أن 80% من المصابين بالمتحور الجديد لكورونا يتعافون دون أي تدخل دوائي، ولا يوجد علاج خاص للمتحور.

ولفت إلى أن الأدوية التي أجازتها الوزارة هي نفس الأدوية التي يتم التعامل معها من المتحورات الأخرى بشرط التأكيد من الإصابة بعد الرجوع للطبيب المتخصص.

 

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