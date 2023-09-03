د. مجدي بدران يُفجر مفاجأة: فيروس كورونا يستمر على الأسطح 8 أيام

شدد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على ضرورة غسل الأيادي باستمرار، وغسل الأسطح، خاصة وأن فيروس كورونا يستمر على الأسطح بعد الطفرات التي حققت مؤخرًا يستمر 8 أيام.

وأشار "بدران"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى ضرورة ارتداء الكمامة وتعقيم الأسطح وغسل الأيادي، وتحقيق التباعد الاجتماعي، موضحًا أن هناك إمكانية لتعقيم الأسطح من خلال الكلور الذي يستطيع أن يقتل فيروس الإيدز في نفس الوقت.

وأوضح أن فيروس كورونا حقق ركودًا اقتصاديًا لم يحدث في العالم من قبل، ولذلك هناك ضرورة لأخذ موضوع الوقاية بنوع من الاهتمام، حتى لا يتكرر ما حدث من قبل، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا لا يتكاثر فقط في الشتاء ولكن طوال العام.



