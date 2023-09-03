الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

المصرية للحساسية والمناعة: فيروس كورونا لا يستسلم ويعشق الطفرات

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن البعض أخطأ في ترجمة بيان منظمة الصحة العالمية خلال المرحلة السابقة حول إلغاء حالة الطوارئ بسبب كورونا نتيجة انخفاض الإصابات، معقبًا: "البعض أعتقد أن فيروس كورونا انتهى، وهذا الأمر خطأ".

txt

متحور بيرولا.. حقائق جديدة لا تعرفها عن سلالة كورونا الجديدة|الأعراض ولقاح الوقاية

txt

كورونا يضرب أمريكا مُجددًا.. الكمامات تعود لشوارع واشنطن

وأضاف "بدران"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن فيروس كورونا لم يستسلم، ولديه إصرار على الاستمرار بيننا، ونشهد طفرات يومية في الفيروس، وكل متحور جديد يكون أكثر قدرة على الانتشار، وأكثر قدرة على العدوى من المتحور الذي قبله".

وأشار إلى أن هناك عشرات المتحورات الخاصة بفيروس كورونا، معقبًا: “كورونا فيروس يعشق الطفرات، حيث يقوم بتغيير نفسه خلال عملية التكاثر، وكل 100 تكاثر لفيروس كورونا نشهد 3% طفرات”.

مواد متعلقة

كورونا يضرب أمريكا مُجددًا.. الكمامات تعود لشوارع واشنطن

الصحة تكشف حقيقة تطبيق الإغلاق مجددا بسبب متحور كورونا (فيديو)