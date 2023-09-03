برشلونة ينهي الشوط الأول متقدما على أوساسونا بهدف كوندي

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الشوط الأول متقدما على نظيره أوساسونا بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليا على ملعب ستاد آل سادار، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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بدأ الشوط الأول بضغط كبير من جانب الفريق الكتالوني، حيث أهدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي كرة سهلة أمام المرمي بعد رأسية من جوندوجان ويسددها دي يونج داخل منطقة الجزاء وتصطدم في القائم وترتد ليتابعها ليفا والذي سددها في أعلي العارضة.

وواصل البارسا هجماته الخطيرة على مرمي أوساسونا ، في الدقيقة 10 أهدر ليامال فرصة هدف لبرشلونة بعد تمريرة سددها داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس .

وقبل نهاية أحداث الشوط الأول خطف جولز كوندي هدف التقدم الاول للبارسا من رأسية قوية لتسكن شباك أوساسونا في الدقيقة 45.

خاض برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مارك أندية تيرشتيجن.

في خط الوسط: سيرجيو روبيرتو وكوندي وكريستنسن وبالدي.

في خط الوسط: روميرو وديونغ وجوندوغان وجافي.

في خط الهجوم: لامين يامال وروبيرتو ليفاندوسكي.