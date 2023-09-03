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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مواجهة برشلونة وأوساسونا في الليجا

أوساسونا وبرشلونة
أوساسونا وبرشلونة

يستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية تجمعه بـ أوساسونا، على ملعب السادار ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لهذا الموسم الحالي 2023/2024.

 

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ونجح برشلونة في جمع 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحد خلال الثلاث جولات الماضية بالليجا.

ويرغب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، في تحقيق الانتصار من أجل مواصلة مطاردة ريال مدريد، والذي يحتل المركز الأول بترتيب الليجا برصيد 12 نقطة.

بينما يبحث الجهاز الفني لـ أوساسونا عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة البلوجرانا، وذلك لتحسين مركزه في ترتيب الليجا الإسبانية، حيث يحتل المركز التاسع بـ 6 نقاط.

موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة

يستضيف ملعب السادار مواجهة أوساسونا أمام برشلونة في العاشرة من مساء اليوم، والتي تقرر إذاعتها عبر قناة beIN Sports HD 1، والذي يعلق عليها علي محمد علي.

ترتيب الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في الوصافة بـ 7 نقاط، وجيرونا ثالثًا بنفس رصيد الروخيبلانكوس.

فيما يحل برشلونة في المركزالرابع بـ 7 نقاط، وقادش خامس الترتيب بـ 7 نقاط، وريال بيتيس سابعًا بـ 7 نقاط، ويأتي ريال سوسيداد في المركز السابع بـ 6 نقاط.

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