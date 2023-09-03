ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة أوساسونا، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد آل سادار، حيث ينتقل الكتالوني ضيفًا ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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ويقود ليفاندوفسكي تشكيل برشلونة لمواجهة أوساسون في الجولة الرابعة، ويعاونه النجم الشاب جافي الذي يقترب من تشجيل رقم قياسي ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 100 مباراة مع برشلونة وهو في سن الـ 19 عام و29 يوم.

تشكيل برشلونة لمواجهة أوساسونا

يتواجد جواو فيليكس على مقاعد بدلاء برشلونة لمواجهة اوساسونا، وجاء تشكيل البلوجرنا لمواجهة أوساسونا مكون من:-

في حراسة المرمى: مارك أندية تيرشتيجن.

في خط الوسط: سيرجيو روبيرتو وكوندي وكريستنسن وبالدي.

في خط الوسط: روميرو وديونغ وجوندوغان وجافي.

في خط الهجوم: لامين يامال وروبيرتو ليفاندوسكي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة كل من جواو كانسيلو ومارتينيز وفيران توريس ورافينيا وإينياكي بينا وجواو فيليكس وماركوس الونسو وكاسادو وكوشين وفيرمين وكوبارسي.

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