الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس نهاية الأسبوع.. موجة حارة جديدة (فيديو)

الدكتورة منار غانم،
الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة عن حالة الطقس نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن موجة حارة،  تضرب البلاد بدءا من الأربعاء المقبل.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري، المذاع عبر قناة “دي إم سي”، مساء اليوم الأحد، أنه بداية من الأربعاء المقبل، ستضرب البلاد موجة حارة، وستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة،  مشيرة إلى أن تلك الموجة ستستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الخميس المقبل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الخميس المقبل، وترتفع معها درجات الحرارة على البلاد.

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