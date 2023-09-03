الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تحذر من موجة حارة خلال أيام (فيديو)

طقس حار
طقس حار

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد عودة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنه ابتداء من يوم الأربعاء سيبدأ يؤثر على البلاد امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا بداية من يوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، ويبدأ الشعور بالأجواء شديدة الحرارة مرة أخرى.  

وأكدت أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكنها تؤدي إلى انخفاض طفيف جدا في الرؤية الأفقية، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إلى وجود ارتفاعات في قيم الحرارة لأننا مازلنا في فصل الصيف الذي ينتهي رسميا في 22 سبتمبر، وحتى هذا التاريخ سنظل مستمرين في التذبذب على مستوى قيم الحرارة ارتفاعا وانخفاضا، ولكن مجمل شهر سبتمبر سيشهد تحسنا في الأحوال الجوية واعتدال في الأحوال الجوية مقارنة بشهر أغسطس.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء اليوم حارة رطبة على الأجواء الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار وخاصة الظهيرة، موضحةً أن هناك تحسن أكبر في درجات الحرارة خلال فترات المساء، مع غياب أشعة الشمس، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة. 

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 33

العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 33

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 34

 كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 3

 المنصورة الصغرى 23  والعظمى 33

 الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34

شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 33

 طنطا الصغرى 23 والعظمى 33

 دمياط الصغرى 24 والعظمى 31

 بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 31

 الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

السويس الصغرى 24 والعظمى 35

العريش الصغرى 24 والعظمى 31

رفح الصغرى 24 والعظمى 30

 سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 32

 الطور الصغرى 25 والعظمى 33

 طابا الصغرى 26 والعظمى 32

 شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38

 الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31

 العلمين الجديدة الصغرى 23 والعظمى 30

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