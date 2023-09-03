مكتشف محمد صلاح يكشف مفاجأة عن مركزه الأصلي في الناشئين (فيديو)

كشف سعيد الشيشيني، نجم المقاولون العرب السابق و مكتشف النجمين محمد صلاح ومحمد النني، عن أسرار جديدة في مشوارهما الكروي الذي بدأ في فريق المقاولن العربي.



وقال الكابتن سعيد الشيشينيخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"مساء اليوم : "شاركت في جزء صغير من مسيرة محمد صلاح"، مضيفا: "محمد صلاح كان يتحدث في بداية انضمامه لنادي المقاولون العرب عن أنه كان يستغرق 4 ساعات للوصول للتدريب و4 ساعات أخرى للعودة، فتحدثت مع المهندس إبراهيم محلب وأخبرته أني عندي 2 لاعيبة كويسين وهيكونوا من أحسن اللاعيبة في مصر، لكن وفروا لهم سكن".

ساهمت ولو بجزء بسيط في مسيرة محمد صلاح والنني

وأشار إلى أنه أخبر المهندس إبراهيم محلب بأنه على استعداد لدفع مقابل إقامة اللاعبين إذا لم ينجحا في التدريب، مضيفا: "الحمد لله نظريتي كانت كويسه وربنا كرم النني ومحمد صلاح ".

وأوضح: "أنا ساهمت ولو بجزء بسيط في مسيرة محمد صلاح والنني"، مضيفا: "محمد صلاح اشتغل على نفسه وكان عايز يعمل حاجه".

محمد صلاح كان بيلعب باك شمال

وأشار الكابتن سعيد الشيشيني، مكتشف محمد صلاح ومحمد النني،: "محمد صلاح كان بيلعب باك شمال، وربنا كرمني ونقلته إلى المكان اللي بيلعب فيه حاليا".