على خطى الأتراك.. حضري كيك الحليب والكراميل السهلة

تتميز كيك الحليب والكراميل التركية بقوامها الطري والخفيف، فتكون الحلوى الأسهل لكبار السن والأطفال؛ لسهولة تناولها، وفيما يلي نقدم لك طريقة صنعها في المنزل على خطى المطبخ التركي.

كيكة الحليب والكراميل التركية

المقادير

- مقادير الكيك :

البيض : 4 حبات

سكر : كوب

بيكنج بودر : مغلف

الفانيليا : مغلف

طحين : كوب وربع

- مقادير صوص الحليب البارد :

حليب : 4 اكواب (سائل وبارد)

سكر : 3 ملاعق كبيرة

كريمة : 200 ملليلتر (سائلة)

- مقادير صوص الكراميل :

سكر : كوب

الزبدة : ملعقة كبيرة

كريمة : كوب (سائلة)

- كريمة : عبوة (شانتيه / للتزيين)

- حليب : كوب (سائل / للتزيين)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخفقي البيض مع السكر، والفانيليا جيداً بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج أبيض اللون، ثم نخّلي الطحين والبيكنغ باودر وأضيفيها إلى المزيج واخفقي جيداً.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اسكبي مزيج الكيك في طبق بايركس مستطيل الشكل، ثم أدخليه إلى الفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج، ثم أخرجي الكيكة واصنعي فيها بعض الثقوب واتركيها جانباً.

لتحضير صوص الحليب: في وعاء اخفقي الحليب والسكر والكريمة جيداً حتى تتجانس المكونات، ثم سقّي الكيكة بالصوص حتى تتشربها تماماً.

اخفقي الحليب السائل وبودرة الكريمة جيداً حتى تتشكل لديكِ الكريمة شانتيه، ثم ضعيها فوق الكيكة ووزعيها جيداً.

ضعي الكيكة في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تبرد تماماً.

لتحضير الكراميل: في مقلاة عميقة على نار متوسطة ضعي السكر وحركي حتى يذوب ويتكرمل، ثم أضيفي الزبدة وحركي جيداً حتى تذوب تماماً، ثم أضيفي الكريمة السائلة مع الاستمرار في التحريك لعدة دقائق، ثم أطفئي النار واتركي الكراميل جانباً حتى يبرد تماماً.

أخرجي الكيكة من الثلاجة ثم اسكبي الكراميل ووزعيه فوق الكريمة شانتيه، ثم زينيها بخطوط من الكريمة وقدميها باردة.