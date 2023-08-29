حضري موكا كيك بالشوكولاتة لضيافة المناسبات

موكا كيك بالشوكولاتة، من أطيب وصفات الكيكات بنكهة الشوكولاتة المفضلة لجميع أفراد الأسرة والضيوف، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بالمذاق الرائع.

موكا كيك بالشوكولاتة



مقادير موكا كيك بالشوكولاتة

- طحين : 2 كوب

- سكر : 2 كوب

- ماء ساخن : كوب

- لبن زبادي : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- الكاكاو : ثلثان الكوب

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة

- بيكنج صودا : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- كريما الشوكولاتة الجاهزة : حسب الرغبة (للتزيين)

موكا كيك بالشوكولاتة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

حضري صينية فرن، وادهنيها بالزبدة، وانثريها بالطحين.

في وعاء، اخلطي الطحين مع السكر، والكاكاو، والزيت، والبيض، واللبن الزبادي، حتى تمتزج المكونات، ثم أضيفي البيكنج باودر، والبيكنج صودا، والملح واخلطي جيداً.

اخلطي ملعقة القهوة سريعة الذوبان مع ماء ساخن، وأضيفيه إلى مزيج الكيك واخففي لدقيقتين حتى يصبح الخليط ناعم القوام.

اسكبي مزيج الكيك في الصينية المحضّرة وأدخليها إلى الفرن لمدة 35 دقيقة حتى ينضج الكيك، ثم أخرجيها واتركيها جانباً حتى تبرد.

زيني الوجه بكريمة الشوكولاتة، ثم قطعي الكيك وقدميه.